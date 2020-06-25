25.06.2020

2020-06-25 11:30:04

Владимирец снял лего-мультфильм Битва за Берлин

Владимирец Илья Староверов - известный в интернет-пространстве аниматор, работающий в жанре лего-мультипликации. Просмотры некоторых из его мультфильмов исчисляются миллионами. К 75-летию Победы Илья снял мультфильм с говорящим названием: "Битва за Берлин", премьера которого запланирована на конец июня.

Лего-анимация - любительское хобби по созданию анимационных фильмов с применением знаменитого конструктора получила распространение по всему миру. В 2000-м году компания LEGO даже выпустила специальную серию для любителей фильмов — Studios, которая продержалась до 2003 года. Серия отличается большим количеством уникальных минифигурок и готовых декораций.

Фото "Подслушано во Владимире"