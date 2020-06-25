В городе доступен 141 участок

25 июня в городе Владимире началось голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое продлится до 1 июля. На всех избирательных участках соблюдены меры безопасности в условиях пандемии, сообщает пресс-служба мэрии.Несмотря на то, что сделать свой выбор каждый может уже сегодня, основным днём голосования выбрано 1 июля, которое станет выходным для всей страны.Процесс был растянут на несколько дней, чтобы избежать скопления людей и исключить риски заражения коронавирусом.Во Владимире для голосования доступен 141 участник. В мэрии подчёркивают, что на всех них соблюдены все меры безопасности в период пандемии коронавируса:«Во-первых, все избирательные участки подлежат обязательной дезинфекции - до начала работы и после закрытия. Во-вторых, само голосование продлится неделю, чтобы избежать скопления граждан. Во-третьих, для разделения людских потоков входы и выходы на участках сделаны с разных сторон. Каждому избирателю на входе измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки».Проголосовать, также, можно не выходя из дома. Для этого необходимо лишь подать заявку на портале госуслуг или позвонить в участковую комиссию.