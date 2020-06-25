+ 53 заражённых. Новые данные по распространению коронавирусной инфекции предоставил Роспотребнадзор. Число заболевших КОВИД-19 во Владимирской области увеличилось до 4109 человек. В лидерах

+ 53 заражённых. Новые данные по распространению коронавирусной инфекции предоставил Роспотребнадзор. Число заболевших КОВИД-19 во Владимирской области увеличилось до 4109 человек. В лидерах по новым заболевшим Гусь-Хрустальный (за сутки там прибавилось 9 пациентов с диагнозом КОВИД). На втором месте Петушки (+ 8 КОВИД-носителей), на третьем месте антирейтинга — Вязники и Собинка (по 7-мь новых заболевших).