Обрабатывают избирательные участки. С четверга, 25-го июня, начинается досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Чтобы свести риск заражения коронавирусом к минимуму, сотрудники МЧС

Обрабатывают избирательные участки. С четверга, 25-го июня, начинается досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Чтобы свести риск заражения коронавирусом к минимуму, сотрудники МЧС начали обрабатывать объекты, которые задействованы в проведении голосования. Их у нас в области 818-ть. В первый день досрочного голосования сотрудники МЧС провели дезобработку избирательных участков в гимназии № 3 и в школе