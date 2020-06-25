В рамках флешмоба дети записали видеообращения к участникам дорожного движения и в стихах рассказали о значениях дорожных знаков.

В рамках проведения пропагандистской кампании «Безопасное лето», направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, госавтоинспекторы межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» организовали онлайн-флешмоб «Мы - за безопасное лето!». К мероприятию присоединились юные инспекторы дорожного движения из Великодворской школы Гусь-Хрустального района.В рамках онлайн-флешмоба ребята записали видеообращения к участникам дорожного движения с призывом: «Соблюдайте ПДД - не окажитесь в беде!». Также в стихах рассказали о таких дорожных знаках как «Пешеходный переход», «Дети», «Главная дорога», «Велосипедная дорожка», «Пешеходная дорожка», «Движение велосипедистов запрещено», «Движение пешеходов запрещено» и «Въезд запрещен».Дорожные полицейские планируют направить данные видеоматериалы для публикации на интернет-ресурсах образовательных учреждений, а также использовать при проведении профилактических занятий с учащимися школ.