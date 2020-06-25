25.06.2020

2020-06-25 11:30:05

Во Владимирской области инвалид живет в нечеловеческих условиях

В прошлом году на Прямую линию к Президенту обратилась жительница посёлка имени Воровского Зоя Медведева. Она инвалид II группы – малоподвижная из-за отсутствия одной ноги. Зоя Григорьевна попросила помочь ей с ремонтом квартиры, оформленной по договору соцнайма. Сельская администрация утверждает, что дом, как и земля под ним, являются бесхозными, а соответственно финансирование не предусмотрено. Активисты Общероссийского народного фронта взяли этот вопрос под личный контроль и попытались разобраться в ситуации.

Зоя Григорьевна проживает в половине дома на улице Воровского 77 в поселке имени Воровского. Хозяйка утверждает, что с тех пор как она сюда въехала, здание не видело ремонта, а случилось это около 30 лет назад. В итоге с потолка течет, крыша прогнила, половицы разошлись вкривь и вкось. Мириться с этими нечеловеческими условиями она не стала и написала Президенту. Зоя Григорьевна не просит переселить её в новые хоромы, достаточно будет сделать ремонт здания.

«За 30 лет никакого ремонта не было. Хотела бы остаться здесь только вот ремонт бы мне сделали. А что же делать то? У меня денег нет. Никак денег нет», — рассказывает хозяйка квартиры Зоя Медведева.

Раньше этот дом принадлежал стеклозаводу им. Воровского, который обанкротился. После чего со многими владельцами были заключены договора соцнайма. Выяснилось, что сравнительно недавно дом был списан с баланса и квитанции на оплату услуг перестали поступать для их оплаты. Когда дом был списан с баланса, другое жилье жильцам предоставлено не было и речь в данном случае не только о Зое Медведевой, с подобной ситуацией столкнулись многие жители посёлка им. Воровского. В местной администрации заявляют обратное.

«Квартира в муниципальную собственность нам никогда не передавалась, она у нас не числится. Заявительница писала в прокуратуру, жаловалась на нас. Мы дали ответ, мы туда выезжали. Нам дали ответ – закон на вашей стороне. Мы не можем ремонтировать то жилье, которое у нас не имеется», - утверждает заместитель главы администрации Мошковского сельского поселения Александр Калинин.

Тем временем, по мнению активистов ОНФ, проживание в таком доме не безопасно: оконные рамы сгнили, потолок угрожающие провисает, а в углах комнат скопилась плесень.

«У неё жилье, мягко сказать, непригодное для проживания. Она просит помощи, в том числе и у Президента решить её проблему. Администрация говорит, что дом был снят ранее с баланса. Альтернативное жилье предоставлено не было. Документы, которые мы сегодня видели, нам говорят, что был оформлен соцнайма от 2010 года истёк», - отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ во Владимирской области Руслан Зарипов.

«Мы привлечем юристов, так как здесь круг вопросов очень большой. Очень печально смотреть, когда люди живут в таких нечеловеческих условиях. Меня очень удивило то, что договор аренды земли был заключен в 1994 году сроком на 5 лет. Время давно прошло, а договор не был пролонгирован. В общем, со стороны администрации никаких действий не было предпринято. Сейчас будем раскручивать цепочку в обратном направлении», - сказала эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области Нина Лобановская

В поселке имени Воровского несколько аналогичных домов, являющиеся бесхозными. Проблема, по мнению экспертов ОНФ, можно решить двумя способами: понудить администрацию добиться ремонта жилья или же предоставить альтернативную жилплощадь. Пока юристы дают правовую оценку полученным Народным фронтом документам, активисты написали обращение в Прокуратуру, где подробно описали сложившуюся ситуацию для принятия мер реагирования по улучшению жилищных условий Зои Григорьевны.