25.06.2020

2020-06-25 18:05:04

Во Владимирской области не осталось карантинных зон

С 26 июня в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района отменяется карантин по коронавирусу. Соответствующий Указ подписал губернатор.

Решение принято на основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории населённого пункта, говорится в сообщении пресс-службы белого дома.

Напомним, карантин в посёлках Золотково и Мезиновский Гусь-Хрустального района действовал с 8 мая. В Мезиновском карантин был снят с 19 июня.