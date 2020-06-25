Во Владимирской области больше не осталось территорий, на которых действует карантин по коронавирусу. Последний населенный пункт региона, в котором действовали подобные ограничительные

Во Владимирской области больше не осталось территорий, на которых действует карантин по коронавирусу. Последний населенный пункт региона, в котором действовали подобные ограничительные меры — это поселок Золотково Гусь-Хрустального района. Но и там жители смогут вздохнуть свободно. Соответствующий указ об отмене ограничений с 26 июня подписал губернатор Сипягин. В посёлке фиксируется устойчивое снижение роста заболеваемости ковид-19.