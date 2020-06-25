А также музеи и библиотеки

В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области разрешили открыться спортзалам, музеям и библиотекам. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона.С 27 июня на территории области вновь будет разрешено посещать все спортзалы и фитнес-центры, бассейны пока останутся закрыты для жителей.Также с этой субботы для владимирцев вновь откроют двери музеи и библиотеки.Во всех новооткрытых местах должны будут соблюдать ранее установленые Роспотребом санитарные нормы, включающие наличие масок и соблюдение социальной дистанции.