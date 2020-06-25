В последнем посёлке сняли ограничения

В посёлке Золотково Гусь-Хрустального района отменяется карантин, введённый из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.8 мая в посёлке Мезиновский и Золотково был введён карантин, запрещающий въезд и выезд, а также ограничивающий деятельность большинства предприятий.Эпидемиологическая обстановка в Гусь-Хрустальном районе позволяет снять комплекс ограничений. За последние сутки там прибавилось лишь два заболевших.Золотково было последним муниципальным образование на территории региона, где введён карантин.