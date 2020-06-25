Врач-терапевт Алексей Коновалов считает, что наиболее ярко коварство коронавируса выражается в его скорости. Состояние зараженного может ухудшиться в одночасье. По словам Коновалова, у ..

Врач-терапевт Алексей Коновалов считает, что наиболее ярко коварство коронавируса выражается в его скорости. Состояние зараженного может ухудшиться в одночасье.По словам Коновалова, у некоторых людей COVID-19 находили случайно. Инфекция не имела симптомов, однако уже успела поразить легкие. Доктор отметил, что даже после излечения пациентам приходится проходить реабилитацию.