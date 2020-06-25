По всей стране открылись почти 100 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию. Они работают с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.

По всей стране открылись почти 100 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию. Они работают с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ. Основной день – 1 июля. Он объявлен выходным. Еще шесть дополнительных дней выделены, чтобы избежать наплыва посетителей, передает телеканал "Россия 24".Первые участки открылись на Чукотке и Камчатке, на Сахалине – более 450 точек для голосования. Вдвое больше в Хабаровском крае. Голосуют Сибирь, Поволжье, Урал, Центральная Россия и самая западная точка нашей страны — Калининград.Везде организованы центры общественного наблюдения за ходом голосования, в том числе с участием международных экспертов. И обязательно соблюдаются санитарные меры безопасности.Прямо на участке можно получить маски и перчатки, одноразовые ручки. Паспорт не передается в руки членам комиссий – его нужно показать в развернутом виде. В Москве и Нижегородской области голосование проходит еще и электронно. Заявки подали более миллиона человек. Еще почти четыре миллиона россиян решили проголосовать вне участков. В этом случае бюллетень и специальный ящик принесут на дом.Как сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, к проведению общероссийского голосования приступили более 96 тысяч участковых избирательных комиссий.По его словам, ЦИК на текущий момент не видит сбоев в организации общероссийского голосования.Согласно данным электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием, за первый час электронного голосования по поправкам в Конституцию явка в Москве составила почти 5,6%. Всего в Москве проголосовало 996 человек. Выдано 64833 бюллетеней, передает РИА Новости.Работает горячая линия по поправкам в Конституцию "Наше решение. Наше будущее". Линия организована холдингом ВГТРК и издательским домом "Комсомольская правда". Звонить можно с 06:00 до 22:00 по телефону 8-800-100-09-72. Звонок бесплатный.