Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал одним из самых обсуждаемых событий светской жизни в России. Пользователи Сети поспешили выдвинуть свои версии произошедшего, а бывшие возлюбленные – отреагировать на их реплики.

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал одним из самых обсуждаемых событий светской жизни в России. Пользователи Сети поспешили выдвинуть свои версии произошедшего, а бывшие возлюбленные – отреагировать на их реплики.На своей странице в "Инстаграм" Кристина Асмус призналась, что заранее знала самые популярные слова в комментариях подписчиков по поводу их разрыва с Гариком Харламовым. Речь идет об упоминании съемок фильма "Текст", странных отношениях актрисы с коллегой Иваном Янковским: а также о предположении, что вся история – погоня за хайпом.Нашлись и те, кто назвал развод звездной пары следствием "бумеранга". Кто-то посчитал, что такой печальных исход был предсказуемым, а другие и вовсе сочли, что Кристина Асмус была с Гариком Харламовым только из-за денег, а также посоветовали юмористу сдать тест на отцовство.Едва скрывая недовольство Кристина Асмус написала что "обожает" различные теории заговора, а также скандалы, интриги и расследования. "Все-то вы знаете и все-то вы видит", – саркастично прокомментировала актриса.Она выразила удивление тем фактом, что случайные пользователи Сети оказались лучше самих бывших возлюбленных в чем причина их расставания, а также кто из них двоих стал инициатором разрыва.Напомним, о грядущем разрыве Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили на своих страницах в "Инстаграм". Они отметили, что разрыв назрел давно, но он не связан с различными скандалами, которые были вокруг пары.Публикация от (@dniru) 22 Июн 2020 в 7:12 PDT