Мессенджер WhatsApp в бета-версии ненадолго засветил новую функцию, которую, возможно, со временем планируется сделать доступной всем пользователям. Аналогичная возможность давно популярна у пользователей Telegram и Android-клавиатуры Gboard.

Мессенджер WhatsApp в бета-версии ненадолго "засветил" новую функцию, которую, возможно, со временем планируется сделать доступной всем пользователям. Аналогичная возможность давно популярна у пользователей Telegram и Android-клавиатуры Gboard.Речь идет об анимированных стикерах - "наклейках", наборы которых могут устанавливать себе пользователи, чтобы потом использовать в переписке. Как сообщает Android Police, функция присутствовала в бета-версии WhatsApp для Android под номером v2.20.194.7 (ее можно скачать, например, с APK Mirror), однако пропала в следующем релизе - v2.20.194.9.Издание отмечает, что реализация анимированных стикеров пока довольно сырая - функция работает не всегда. Анимация стикера, отправленного или полученного в чате, воспроизводится только один раз, а запускается снова, только если немного пролистать содержимое окна. Неясно, является ли это недоработкой или сознательным решением, призванным не утомлять зрение и мозг пользователя лишним движением на экране.Всего в WhatsApp заметили пять наборов "живых наклеек", все из которых разработаны WhatsApp. Наборов от сторонних разработчиков с поддержкой новой функции пока не обнаружено. Чтобы анимированные стикеры появились даже в поддерживающей их бета-версии, необходимо получить в чате тако стикер от кого-то, рже активировавшего функцию.