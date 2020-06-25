Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что страна не будет размещать в префектурах Ямагути и Акита комплексы ПРО США Aegis Ashore. Соответствующее решение было принято на совещании Совета ..

Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что страна не будет размещать в префектурах Ямагути и Акита комплексы ПРО США Aegis Ashore. Соответствующее решение было принято на совещании Совета нацбезопасности страны под председательством премьер-министра Синдзо Абэ.Предполагалось, что эти комплексы должны были защищать территорию Японии от возможных ракетных ударов со стороны КНДР. Однако в Министерстве обороны Японии сочли стоимость Aegis Ashore слишком высокой, отметив также наличие технических проблем, сообщает .