По данным на 25 июня, число заболевших коронавирусом нового типа в России достигло 613 994 человек. За последние сутки было выявлено 7 113 новых инфицированных в 82 регионах страны.

По данным на 25 июня, число заболевших коронавирусом нового типа в России достигло 613 994 человек.За последние сутки было выявлено 7 113 новых инфицированных в 82 регионах страны. У 32% из них не никаких проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.При этом суточный прирост заболевших продолжает плавно снижаться: 24 июня было выявлено 7 176 человек, 23 июня — 7 425, 22 июня — 7 600, 21 июня — 7 728, 20 июня — 7 889.В целом по России 375 164 человека уже полностью поправились от заболевания, 8 605 пациентов скончались.В Москве число заболевших на данный момент составляет 217 791 человек (плюс 885 новых случаев за сутки). 142 194 пациента уже выписаны, 3 669 скончались.