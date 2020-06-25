По данным страховой компании «Согласие», агенту в розничных продажах требуется в среднем два месяца после начала работы, чтобы заключить первый договор страхования. Доход агентов, которые ..

По данным страховой компании «Согласие», агенту в розничных продажах требуется в среднем два месяца после начала работы, чтобы заключить первый договор страхования. Доход агентов, которые работают меньше года, составляет 15-20 тыс. руб. в месяц. Новым агентам «Согласие» дает возможность пройти обучение (в том числе, онлайн) в корпоративной Школе страхового агента.«Комиссия агента «Согласия» по продуктам страхования физических лиц варьируется от 25% до 40% в зависимости от вида страхования. Пройдя необходимое обучение и набрав достаточный опыт, активный агент может в течение одного года в несколько раз повысить заработок, – комментирует Руслан Сатюков, директор по розничным продажам страховой компании «Согласие». – Набор агентов в нашей компании продолжается – в первом квартале этого года с нами начали работать более 800 человек. Мы намерены и дальше увеличивать число агентов, не сбавляя темпы».Агентская сеть «Согласия» в розничном страховании насчитывает 7,1 тыс. агентов. По статистике компании, возраст 33% агентов – от 31 до 40 лет. Людей старше 50 лет – 27%, 41-50 лет – 23%, 20-30 лет – 15%. Наименьшая доля молодежи (младше 20 лет) – 2%. Чаще всего успеха в работе добиваются агенты старше 50 лет – они зарабатывают на 39% больше среднего дохода. Самый высокий средний заработок (157 786 руб.) у женщин этого возраста. Женщин в агентской профессии вдвое больше, чем мужчин, – 67% против 33%.В 2019 году в сегменте розничного страхования максимальный доход агента «Согласия» в Москве составил 8,6 млн руб., в Новосибирске – 6,8 млн руб., в Самаре – 6,4 млн руб. В Красноярске и Перми он превысил 4 млн руб., в Ижевске и Санкт-Петербурге – 3 млн руб. Среди городов, в которых заработок агента был больше 2 млн руб., – Псков, Тула, Смоленск, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамань, Кемерово и Ставрополь. В целом, сумму более 1 млн руб. заработали агенты в 26 городах.Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».Реклама