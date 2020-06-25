Накануне вечером жители алтайского поселка Сибирская Долина решили перекрыть дорогу Змеиногорский тракт в знак протеста. Они начали ходить вперед-назад по пешеходному переходу, чтобы не ..

Накануне вечером жители алтайского поселка Сибирская Долина решили перекрыть дорогу Змеиногорский тракт в знак протеста. Они начали ходить вперед-назад по пешеходному переходу, чтобы не дать возможности машинам проехать.Таким образом сельчане хотят привлечь внимание общественности к проблемам с водой в поселке. Уже долгое время днем вода льется из-под кранов тонкой струей, не позволяющей порой даже вымыть руки. При этом качество воды очень плохое.