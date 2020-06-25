В Пензе уничтожили граффити, посвященное медикам. Символичный Ангел в медицинском халате появился к Дню России. Это дань благодарности медицинским работникам в борьбе с COVID-19.

В Пензе уничтожили граффити, посвященное медикам. Символичный "Ангел в медицинском халате" появился ко Дню России. Это дань благодарности медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией."Ангела" пришлось снести сразу после Дня медработника, якобы, с началом реконструкции исторического центра Пензы. Так что пронзительное граффити радовало горожан всего 10 дней.Пользователи соцсетей, возмущенные инцидентом, запустили акцию #ВернитеАнгела. Они настаивают, чтобы картину вернулась на любое пространство в центре города.Как передает ГТРК "Пенза" ссылаясь на репортаж на телеканале "Россия 1", не менее расстроен оказался и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. На своей странице в соцсети он отметил: "возмущен до глубины души". Глава региона дал поручение градоначальнику предоставить новую площадку для картины. Кроме того, дать возможность художнику возродить арт-объект без препятствий.Напомним, автором символичного граффити является Алексей Февралев. Художник в свое время расписывал стены Пензенского зоопарка, чему до сих пор радуются посетители.