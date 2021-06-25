Сегодня днем, 25 июня, на улице Дзержинского произошло массовое ДТП

Сегодня днем, 25 июня, на улице Дзержинского произошло массовое ДТП, пострадали не менее четырех машин.По сообщению пресс-службы УМВД, водитель автомобиля «Тойота», нарушив правила расположения машины, столкнулся с «Субару», ехавшей в попутном направлении. После этого выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили «Лада-Веста» и «Фольксваген-Тигуан». Пострадавших, по предварительной информации, нет.Обстоятельства аварии выясняются. Однако уже сейчас можно сказать, что это, возможно, последствия затянувшегося ремонта на улице Дзержинского. Пластиковые ограждения вокруг колодцев и отсутствие разметки создали на дороге аварийную ситуацию.Фото: