По федеральному списку коммунистов на предстоящих выборах они попали в территориальную группу №20 под третьим и седьмым номерами. Ещё один депутат ЗС Вадим Серебров включён под одиннадцатым номером.

Антон Сидорко и Лариса Емельянова стали кандидатами от КПРФ на выборах в Госдуму. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области будут выдвинуты по одномандатным округам №79 и №80.Они составят конкуренцию действующимРешение об их выдвижении принято на состоявшемся в Москве съезде компартии.По федеральному списку коммунистов на предстоящих выборах они попали в территориальную группу №20 под третьим и седьмым номерами. Ещё один депутат ЗС Вадим Серебров включён под одиннадцатым номером.