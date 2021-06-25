Благотворительный сервис mos.ru признан лучшим социальным проектом России за вклад в развитие системы адресной помощи

Благотворительный сервис mos.ru признан лучшим социальным проектом России за вклад в развитие системы адресной помощи24 июня благотворительный сервис mos.ru был признан победителем форума "Лучшие социальные проекты России". Он получили заслуженную награду за большой вклад в развитие системы адресной помощи нуждающимся.– этой красноречивой фразой сервис приветствует всех желающих помочь другим людям. На данный момент в систему входят 42 проверенных фонда. Почти 11 тысяч неравнодушных граждан уже сделали переводы на общую сумму более пяти миллионов рублей. Желающие могут помочь детям или пожилым гражданам, семьям или братьям нашим меньшим, людям с заболеваниями или молодым талантам.Руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко отметил, что с новым сервисом жителям столицы больше не приходится самостоятельно искать информацию о благотворительных программах:«Запустив благотворительный сервис на портале mos.ru, город объединил на своей площадке жителей и представителей благотворительных фондов. Москвичам больше не приходится самостоятельно искать информацию о благотворительных программах. Все сведения о фондах, подключенных к сервису, представлены в едином разделе, а сделать пожертвование можно буквально в два клика, так же просто, как совершить покупку или оплатить текущие счета. Российские и международные награды, которые присуждены сервису, — признание значимости такого ресурса для горожан, а также дополнительная мотивация к дальнейшему развитию проекта. Но самое главное для нас — это участие жителей, которые уже перевели с его помощью более пяти миллионов рублей тем, кто нуждается в поддержке".Отметим также, что московский благотворительный проект в январе этого года стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Награду ежегодно вручают организациям и людям, воплощающим инновационные решения, которые оказывают большое влияние на общество. Кроме того, в мае сервис получил международную премию German Innovation Award в категории "Информационные технологии" как перспективный технологический проект.