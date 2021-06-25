Строительство уникального комплекса Богатырская застава в Меленках вскоре обрастет новыми объектами на своей территории. В центр воинской культуры и древнерусского ратоборства появится тир для стрельбы из мушкетов. Подробности в материале Константина Миронова

Строительство уникального комплекса "Богатырская застава в Меленках" вскоре обрастет новыми объектами на своей территории. В центре воинской культуры и древнерусского ратоборства появится тир для стрельбы из мушкетов. Подробности в материале Константина Миронова- Это меч Святослава, сына младшего, которому сейчас 3 года. Это кривой меч, сабля 9-11 веков.Эти предметы - не экспонаты, а реальный реквизит. "Богатырская застава" создана руками одного человека, энтузиаста и руководителя клуба "Русичи", Сергея Овсянкина. Он считает, чтобы почувствовать себя настоящим былинным богатырём, нужно начинать занятия с раннего возраста. Именно поэтому здесь проводят мероприятия с участием школьников.Сергей Овсянкин, руководитель клуба «Русич»:- Приезжают люди довольно скованные, мы их разогреваем, показываем боевое искусство и доводим до кондиции. До той, чтобы рубить с плеча, держать пику, уворачивается. Ребята от боя к бою наращивают свое боевое искусство. И смотришь, в конце занятия ребята уже не те, они поехали домой с багажом.Неоднократно меленковский коллектив Русичи становился чемпионом России по историческому и артистическому фехтованию. Реконструкторы участвуют в крупнейших исторических фестивалях страны.Строительство "Богатырской заставы" началось десять лет назад и оно до сих пор не завершено. Сейчас Сергей возводит крытый тир для стрельбы из мушкетов и пушек, которые, к слову, тоже создаются здесь, своими руками. Помогают Сергею и местные власти, недавно бесплатно завезли древесину, необходимую для строительства.Константин Миронов, Илья Хлудов Вести-Владимир.