Оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что президент Александр Лукашенко угрожает миру осуществлять транзит отработанных ядерных материалов, а также наркотиков и мигрантов

Оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что президент Александр Лукашенко угрожает миру осуществлять транзит отработанных ядерных материалов, а также наркотиков и мигрантовБелорусская оппозиция направит в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обращение с требованием прислать в республику делегацию, которая должна проверить объекты и условия хранения ядерных отходов. Такое решение принято в связи с тем, что президент Александр Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов. Об этом через свой ютуб-канал заявил Валерий Цепкало.Белорусский оппозиционер напомнил, что вчера Совет Евросоюза ввел четвертый пакет санкций против режима Лукашенко. По его мнению, санкции стали ответной реакцией ЕС на "захват" воздушного судна в Минске после ложного сообщения о минировании, в результате чего был арестован оппозиционный журналист Роман Протасевич.Цепкало подчеркнул, что сейчас президент Лукашенко стремится реализовать все свои угрозы. Он отметил, что Белоруссия стала "организатором движения" нелегальных мигрантов в Европу."Аэропорт Минск-2 принимает до двух рейсов в день с Ирака, где находятся иракские беженцы и где находятся беженцы из Серии, и дальше обеспечивает их транзит в Европу", – заявил Цепкало.Кроме того, политик обвинил президента Лукашенко в организации наркотрафика на территорию стран Европейского Союза: "Он же и будет являться основным организатором этого наркотрафика".Меж тем, по мнению, оппозиционера, самой большой угрозой для безопасности всего мира является транзит отработанных ядерных отходов через территорию Белоруссии в Европу. Он заявил, что в специальном центре недалеко от Минска много лет хранятся ядерные материалы. Оппозиция, по словам Цепкало, попросит специалистов из МАГАТЭ проверить возможность их транспортировки в Европу:"Может ли нынешний террористический режим каким-то образом забрать эти ядерные материалы из мест их хранения и незаконным образом доставить их в Европу?"