В результате ДТП никто не пострадал.

Во Владимире на улице Дзержинского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх легковушек.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, пострадавших в результате аварии нет. Причина ДТП выясняется.По предварительным данным, водитель «Toyota» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с «Subaru», которая выехала встречную полосу движения и врезалась в «Lada Vesta» и «Volkswagen Tiguan».ДТП произошло на участке, на котором не завершён ремонт дорожного полотна.