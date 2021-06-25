Западные страны заинтересованы в продолжительном ливийском кризисе, в ходе которого можно пользоваться природными богатствами североафриканской страны. Так о ливийской проблематике высказался политолог Владимир Карасев.

Западные страны заинтересованы в продолжительном ливийском кризисе, в ходе которого можно пользоваться природными богатствами североафриканской страны. Так о ливийской проблематике высказался политолог Владимир Карасев.В среду, 23 июня, в Берлине стартовал международный форум по обсуждению ситуации в Ливии, в котором приняли участие делегации стран ЕС, США, России, Китая, Турции, ЛАГ и Африканского союза, а также представители североафриканского государства.Высокопоставленный представитель американской администрации утверждает, что Россия и Турция якобы согласились обсудить вопрос вывода иностранных наемников из Ливии. Он отметил, что Триполи входит в сферу геополитических интересов Вашингтона, поэтому США намерены уделять больше внимания этой стране. Также американский чиновник заявил, что в стране якобы присутствует «ЧВК Вагнера», но доказательств этого предоставлено не было.Политолог Карасев считает, что политические игры, которые ведут западные государства, не способствуют нормализации обстановки на севере Африки.«Тот балаган, который устроили западные страны, пытаясь решить судьбу Ливии, выгоден лишь тем, кто хочет сохранить хаос и кризис в Северной Африке. Никуда не делись террористы, а богатая природными ресурсами страна и некогда жемчужина Магриба за 10 лет так и не смогла встать на ноги», – отметил он.После убийства многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году страна погрузилась в глубокий кризис. Государство перестало существовать как таковое, богатые нефтью месторождения и порты переходили из рук в руки конфликтующих сторон, а многие регионы не были подконтрольны никому, кроме полевых командиров радикальных группировок. Сложившейся ситуацией воспользовались западные страны.«Сколько с момента госпереворота было вывезено за рубеж ливийской нефти — 20 миллионов баррелей, 30? Все эти сотни миллионов долларов, заработанные на краденных природных ресурсах, сейчас лежат на американских счетах. Ну и немного, конечно, на европейских», – уверен Карасев.Продолжительный кризис превратил Ливию в источник доходов для отдельных государств. При Каддафи заработанные на нефтеторговле деньги шли на обеспечение бесплатного образования, а также распределялись среди граждан. Сейчас на ливийском черном золоте зарабатывают люди, которые не имеют никакого отношения к африканской стране, считает Карасев.«Я уверен, что если взять выписку со счетов тех, кто активно ратует за вывод иностранных сил из Ливии, мы сможем найти там деньги, заработанные на нефти, украденной у североафриканского государства. И тогда пазл сложится, и станут понятны мотивы заявлений того же Макрона, администрации Байдена и прочих интересантов, предшественники которых сначала свергли законную власть в Ливии, привели в эту страну террористов, а затем успешно грабили ее на протяжении 10 лет», – рассказал эксперт.Неопределенность, которая долгие годы наблюдается в Ливии, на руку государствам, которые привыкли жить за счет ресурсов Африки. Переговоры в Берлине призваны положить конец внутренним противоречиям и вернуть мир в страну, но такое развитие событий не устроит получателей выгоды от ливийского кризиса.«Мне кажется неслучайным, что фройлен Меркель и месье Макрон удивительно спелись по ливийскому вопросу, несмотря на противоречия по многим другим. Это выглядит, как откровенная дележка финансов, полученных с ливийской нефти, проводимая у всех на глазах», – резюмировал политолог.