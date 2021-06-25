В мае текущего года в полицию обратилась 87-летняя жительница Владимира. Она сказала, что из ее квартиры пропали 150 тысяч рублей. До пропажи к ней приходили неизвестные мужчины и продлевали

В мае текущего года в полицию обратилась 87-летняя жительница Владимира. Она сказала, что из ее квартиры пропали 150 тысяч рублей. До пропажи к ней приходили неизвестные мужчины и продлевали льготы на использование стационарного телефона. С аналогичным заявлением в полицию обратилась 88-летняя местная жительница. У нее эти же незнакомцы украли 400 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе