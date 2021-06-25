Мультимедийный центр теплоэнергетики. Именно такая экспозиция открылась в центре Иванова. Организован интерактивный музей силами сотрудников компании «ТПлюс». Эта ресурсная организация

Мультимедийный центр теплоэнергетики. Именно такая экспозиция открылась в центре Иванова. Организован интерактивный музей силами сотрудников компании «ТПлюс». Эта ресурсная организация поставляет свет и тепло в квартиры и владимирцев, и ивановцев, а также жителей ещё 14 субъектов нашей страны. Компания уже долго время является социально ориентированным предприятием. Владимир Шарыпов, глава г. Иваново: Компания «ТПлюс» это не