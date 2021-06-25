УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 30-летнего жителя г.Суздаля, причастного к осуществлению незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 30-летнего жителя г.Суздаля, причастного к осуществлению незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.По версии следствия, фигурант, являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью, организовал незаконные банковские операции в целях извлечения дохода с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств. Которые принадлежали нескольким коммерческим структурам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов. сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Действуя на территории Суздальского района, обвиняемый, скрывая фактическую финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость регистрации (получение специального разрешения – лицензии) самостоятельно осуществлял банковские операции. Конкретно. привлечение денежных средств ряда коммерческих организаций с последующем размещением денег на банковских счетах, открытие и ведение банковских счетов, осуществление по ним расчетов и т.д. И получал незаконную прибыль в виде установленного им процента от обналиченных денежных средств.Таким образом, в период с января 2019г. по январь 2021г. извлеченный фигурантом доход от незаконной банковской деятельности составил около 4 620 000 рублей.На основании переданных материалов ОРД СО ОМВД России по Суздальскому району в июне 2021г. в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело.Фото