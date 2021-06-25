В год 60-летия космического полета Юрия Гагарина, легендарный «космический милиционер» Михаил Корниенко был приглашен на обзорную экскурсию по ГУ МВД России по г. Москве...

В год 60-летия космического полета Юрия Гагарина, легендарный «космический милиционер» Михаил Корниенко был приглашен на обзорную экскурсию по ГУ МВД России по г. Москве, где познакомился с деятельностью столичных полицейских.Михаил Корниенко проходил службу в должности милиционера 75 отделения милиции Киевского РУВД ГУВД Мосгорисполкома с 1980 по 1986 год. Он является единственным космонавтом, который начинал свой космический путь со службы в советской милиции.В мероприятии приняли участие председатель совета ветеранов столичного главка генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов, заместитель председателя совета ветеранов МУРа полковник милиции в отставке Александр Лукашенко, начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко, а также начальник постоянно-действующей экспозиции истории ОВД Москвы КЦ ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Светлана Козлова.Почетный гость совместно с руководителями и ветеранами столичной полиции возложили цветы к памятнику Ф.Э. Дзержинскому, а также Мемориалу памяти с именами сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.После Михаила Корниенко пригласили посетить музей истории московского уголовного розыска, где подробно рассказали не только об истории создания музея, но и об отдельных аспектах службы «муровцев». После увлекательной экскурсии, присутствующие обменялись ценными подарками.Завершилось мероприятие памятным фотографированием.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве