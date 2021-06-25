Соединенные Штаты считают, что наша страна мешает решению украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты считают, что наша страна мешает решению украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.Дипломат отметил, что американские власти готовы поддержать минский процесс в Незалежной, если Кремль захочет этого. Он добавил, что Вашингтон считает "нормандский формат" основнойплатформой для решения кризиса на Украине.Вместе с тем, Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушает Минские соглашения, не давая ситуации развиваться положительно. Госсекретарь также напомнил, что президент США Джо Байден обсудилсудьбу минского процесса с российским лидером Владимиром Путиным и европейскими коллегами.Напомним, ранее глава МИД ГерманииХайко Маас и госсек США Энтони Блинкен пообщались на темы военного конфликта на востоке Украины и соблюдения Минских соглашений. Немецкий чиновник считает, что "нормандскому формату" необходима "новая динамика". Для этой цели в настоящее время участникисоглашений работают над подготовкой к следующей встрече.Как писали "Дни.ру", в США назвали ударом по статусу Вашингтона. Так, экс-аналитик ЦРУ Фредерик Флейц сказал, что неуверенность американского президента при общении со СМИ показала его перед мировой общественностью "слабаком".