Итоги бюджетного процесса 2020. Их обсудили на июньском заседании Законодательного Собрания. Прошлый год был не из лёгких. На нас обрушился коронавирус. Однако, отмечают депутаты, экономика

Итоги бюджетного процесса 2020. Их обсудили на июньском заседании Законодательного Собрания. Прошлый год был не из лёгких. На нас обрушился коронавирус. Однако, отмечают депутаты, экономика региона в целом его пережила. Во многом благодаря мерам поддержки предпринимательства, медицины и муниципальных образований. Вячеслав Картухин, зам. председателя Заксобрания области (фракция “Единая Россия”): Мы постарались в 2020 году, путём