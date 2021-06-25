Прокуратура направила в суд девять исков в суд о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Кольчугинские прокуроры выявили в интернете девять сайтов с незаконной продажей сим-карт.Они оформлялись без предъявления паспорта и заключения договора.«Реализация товара на таких условиях не позволяет идентифицировать владельцев. В результате сим-карты могут быть использованы для совершения преступлений, в том числе террактов», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.Прокуратура направила в суд девять исков в суд о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.Требования надзорного органа удовлетворены.Исполнение решений суда находится на контроле.