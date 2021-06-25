Сотрудники прокуратуры выявили сайты, на которых предлагалось купить сим-карты без предъявления паспорта. Продажа таких сим-карт не позволяет идентифицировать лиц, которые их покупают. В

Сотрудники прокуратуры выявили сайты, на которых предлагалось купить сим-карты без предъявления паспорта. Продажа таких сим-карт не позволяет идентифицировать лиц, которые их покупают. В результате чего такой товар может быть использован для совершения преступлений, в том числе террористического характера, – сообщают в прокуратуре. В суд направлено девять исковых заявлений, в которых прокурор потребовал признать информацию на