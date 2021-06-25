Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 207 человек.

Во Владимирской области на 25 июня подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом, что на 21 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 38 горожан. Ещё 20 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 18 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Ковровском, по 8 - в Петушинском и Вязниковском районах. По 7 инфицированных выявлено в Юрьев-Польском и Меленковском, 6 - в Александровском, по 5 - в Суздальском, Судогодском, Собинском, Камешковском и Киржачском районах. По 4 пациента с ковидом прибавилось в Кольчугинском и Гороховецком районах, по 3 - в Селивановском районе и ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 207 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8012 случаев во Владимире, 4249 - в Гусь-Хрустальном районе, 3875 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.