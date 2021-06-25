История с парковкой владимирской скорой с ковидным пациентом у здания областной администрации получила огласку на федеральном уровне. Министерство здравоохранения организовало свою

История с парковкой владимирской скорой с ковидным пациентом у здания областной администрации получила огласку на федеральном уровне. Министерство здравоохранения организовало свою проверку по факту случившегося. Напомним, в ночь с 16 на 17 июня бригада скорой помощи не смогла госпитализировать пациента с подозрением на ковид. По словам фельдшеров, больной был в крайне тяжелом состоянии. Анна Митюкова,