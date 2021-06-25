С 2019 по 2021 годы администрация Киржачского района предоставила 46 земельных участков семьям, в которых воспитываются трое и более детей. 5 участков дали на территории сельских поселений,

С 2019 по 2021 годы администрация Киржачского района предоставила 46 земельных участков семьям, в которых воспитываются трое и более детей. 5 участков дали на территории сельских поселений, остальные – в городе. Но вопреки требованиям федерального и регионального законодательства земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой (водо-, тепло-, газоснабжением и водоотведением). В прокуратуре области отмечают, что эти