По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток местами по области ожидается гроза с дождём, местами град, усиление порывов ветра до 20 м/с.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток местами по области ожидается гроза с дождём, местами град, усиление порывов ветра до 20 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения; нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур, предупреэжает МЧС по Владимирской области.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.Фото