Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал, где могут появиться очаги новых штаммов коронавируса.

Профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин рассказал, где могут появиться очаги новых штаммов коронавируса.По словам специалиста, мутации COVID-19 обычно возникают там, где фиксируется большое количество заразившихся. Так, Базыкин усомнился в том, что в Австралии и Новой Зеландии могут появиться собственные варианты коронавируса, потому что пандемия практически не затронула эти страны.Профессор "Сколтеха" заявил, что в ближайшее время новые варианты ковида в России возникать не будут. Как пояснил Базыкин, основное, что сегодня происходит, – это приход и распространение штамма "дельта". В беседе с РИА Новости он отметил, что эта мутация гораздо заразнее всех прежде известных.Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о штаммах коронавируса. Он подчеркнул, что от "британского", "южноафриканского" и "индийского" ("дельта") вариантов хорошо защищают вакцины. Подробнее об опасности каждого штамма Вы можете прочитать .Накануне оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки . Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 5,3 миллиона человек. Скончалось от осложнений, вызванных инфекцией, более 130 тысяч пациентов.Единственный способ победить коронавирус в России – вакцинация. Граждане могут привиться одним из трех официально зарегистрированных препаратов – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Также в стране скоро появится вакцина "Спутник Лайт".