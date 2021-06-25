Злоумышленник, увидев припаркованный автомобиль каршеринга с приоткрытой дверью, сел в салон, завел двигатель и совершил поездку по уличной сети столицы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем каршеринга.Установлено, что 25-летняя москвичка через мобильное приложение арендовала автомобиль марки «Шкода Октавия», стоимостью более 970 тысяч рублей, принадлежащий одной из каршеринговых компаний. Вместе со своими друзьями она доехала до улицы Солянка, где, не завершив аренду, вышла из машины. При этом один из знакомых вышел вместе с ней, а второй остался дремать на заднем сиденье. Через некоторое время девушке позвонил молодой человек, который остался в автомобиле. Он сообщил, что транспортное средство пришло в движение и за рулем находится неизвестный. Девушка незамедлительно сообщила об угоне в полицию и каршеринговую компанию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Космонавтов задержали подозреваемого, находившегося за рулем данного автомобиля. Им оказался 39-летний москвич. Выяснилось, что злоумышленник, увидев припаркованный автомобиль каршеринга с приоткрытой дверью, сел в салон, завел двигатель и совершил поездку по уличной сети столицы. То, что на заднем сиденье спал гражданин, он обнаружил уже в ходе поездки.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60