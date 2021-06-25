Мария Захарова шуткой отреагировала на решение Украины признать Филиппа Киркорову угрозой национальной безопасности страны

Мария Захарова шуткой отреагировала на решение Украины признать Филиппа Киркорову угрозой национальной безопасности страныПосле то, как украинские власти в минувший вторник решили признать популярного российского эстрадного исполнителя и продюсера Филиппа Киркорова угрозой нацбезопасности, страсти вокруг этой темы не утихают. Решение официального Киева в России встретили с определенной долей иронии. Мария Захарова тоже решила поддержать Филиппа Киркорова шуткой.Представитель российского внешнеполитического ведомства написала у себя в телеграмм-канале, что Киркоров является российским "оружием массового поражения". Захарова также отметила, что певец способен "бить прицельно в сердца миллионов". Она в шутку поинтересовалась, как об этом "оружии" узнали на Украине.Ситуация абсурдна тем, что Филипп Киркоров является народным артистом страны, безопасности и национальным интересам которой он теперь угрожает, по версии украинских властей. Впрочем, это далеко не самое парадоксальное решение властей Незалежной за последние годы.Напомним, ранее "" сообщали, что Киркоров с сарказмом воспринял новость из Киева. Певец заявил, что произошедшим нужно гордиться. По его мнению, украинские чиновники стремятся набрать политические очки, паразитируя на данной теме. Также Киркоров обратил внимание на ненависть по отношению к России со стороны властей Незалежной.Примечательно, что помимо Киркорова, в украинский список угроз входят более двухсот деятелей культуры и искусств. Еще один парадокс в том, что власти Незалежной не исключают из списка Иосифа Кобзона и Валентина Гафта, которые уже покинули этот мир.