В Евросоюзе отвергли идею пригласить на саммит президента России Владимира Путина.

В Евросоюзе отвергли идею пригласить на саммит президента России Владимира Путина.С инициативой выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщает агентство Bloomberg, против участия Владимира Путина в саммите выступили лидеры Латвии, Литвы, Румынии, Нидерландов и еще нескольких стран.Эти данные прокомментировал профессор международной политики Уорикского университета Вин Грант. По мнению эксперта, главной причиной отказа Евросоюза является "боязнь показаться слабыми". Он отметил, что Меркель и Макрону трудно преодолеть возражения других западных политиков.В разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru Грант выразил мнение, что встреча Путина с лидерами ЕС все же возможна, но только после выборов в ФРГ. Эксперт подчеркнул, что исход переговоров их влияние на развитие отношений будут зависеть от подхода обеих сторон.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях от политики санкций возобновление саммита Россия – ЕС без прогресса со стороны Москвы. Глава ведомства предположил, что это также может отговорить российскую сторону от выполнения Минских соглашений.Напомним, саммиты Россия – ЕС проводились с середины 1990-х годов. После присоединения Крыма в 2014 году такая практика прекратилась.