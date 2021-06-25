С 28 июня на удаленную работу должны быть переведены не менее 30% сотрудников московских предприятий. Мера не касается прошедших вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

С 28 июня на удаленную работу должны быть переведены не менее 30% сотрудников московских предприятий. Мера не касается прошедших вакцинацию от коронавируса. Соответствующий подписал мэр столицы Сергей Собянин.Также на дистанционный режим работы необходимо перевести всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.Исключения составляют те, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.В случае нарушения предписания о переводе на дистанционный режим трети коллектива работодателя могут подвергнуть административной ответственности.Мера не касается горожан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Получившие сертификат о прививке могут продолжать работать в прежнем режиме.При этом уже сейчас количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило два миллиона. Количество записей на прививку выросла в 4-5 раз. Более 100 пунктов вакцинации работают на полную мощность.Напомним, что с 28 июня при посещении кафе и ресторанов Москвы потребуется предъявить на QR-код. Он подтверждает, что что человек защищен от коронавируса: прошел вакцинацию, имеет иммунитет после перенесенной болезни или сдал ПЦР-тест с отрицательным результатом.В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Такое постановление подписал главный санитарный врач столицы Елена Андреева.Ситуация с коронавирусом в Москве резко осложнилась. За последние сутки в городе выявлено почти восемь тысяч зараженных.