Более 30 тысяч жителей Владимира привились против коронавируса. Сотрудники мэрии не отстают от населения. На вакцинацию пришел и первый заместитель главы областного центра Александр

Более 30 тысяч жителей Владимира привились против коронавируса. Сотрудники мэрии не отстают от населения. На вакцинацию пришел и первый заместитель главы областного центра Александр Максимов. Александр Максимов, первый зам. главы администрации г. Владимира: Уже многие в администрации, все мои знакомые, друзья и близкие тоже сделали прививку. Мы общаемся с горожанами. Это очень важно их не