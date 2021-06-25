Женщина обратилась к полицейским с просьбой о помощи, пояснив, что находится в предродовом состоянии и боится не успеть вовремя добраться до медучреждения...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО капитан полиции Владимир Тодрик и старший лейтенант полиции Денис Чернышев доставили роженицу в столичную больницу, где на свет появился здоровый малыш.Во время несения службы на Ярославском шоссе к инспекторам ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО подъехал автомобиль такси, пассажирка которого обратилась с просьбой о помощи. Она пояснила, что находится в предродовом состоянии и боится не успеть вовремя добраться до медучреждения.Оценив дорожную обстановку, сотрудниками полиции было принято решение незамедлительно сопроводить беременную женщину в медицинское учреждение. Используя специальные световые и звуковые сигналы, они успели доставить роженицу в столичный роддом, где спустя некоторое время на свет появился здоровый малыш.В день выписки сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО приехали поздравить родителей и их близких с рождением мальчика.Женщина и ее родственники выразили сотрудникам полиции искреннюю благодарность за профессиональную и своевременно оказанную помощь.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29