В ходе обыска в съемной квартире злоумышленника оперативниками обнаружен и изъят запечатанный полимерный пакет, общей массой более 110 граммов...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 36-летнего подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.В результате отработки полученной информации сотрудниками полиции на Волгоградском проспекте задержан 36-летний ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья. В ходе обыска в съемной квартире злоумышленника оперативниками обнаружен и изъят запечатанный полимерный пакет, общей массой более 110 граммов, в котором находилось 11 пакетиков с неизвестным веществом внутри, а также электронные весы. Согласно справке об исследовании изъятое вещество из одного пакета, массой около 90 граммов, является наркотическим средством – мефедроном.Есть основания полагать, что задержанный причастен к незаконной реализации наркотиков на территории города.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18