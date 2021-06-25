В Юрьев-Польском возбуждено уголовное дело, в Муроме местные жители предстанут перед судом.

12 апреля текущего года сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский», находящиеся на маршруте патрулирования в районном центре, остановили автомобиль «Hyundai», которым управлял 39-летний местный житель. У полицейских возникли сомнения в том, что водитель находится в трезвом состоянии. На предложение пройти освидетельствование автолюбитель ответил отказом.Двумя неделями позже экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 46-летнего местного жителя, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.В ходе проверок было установлено, что ранее оба водителя привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, которые в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу.Аналогичный факт пресечен в Юрьев-Польском районе, где сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Киа» под управлением 34-летнего жителя Ярославской области. Проведенным освидетельствованием был установлен факт наличия алкоголя в организме.Ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде. В отношении него возбуждено уголовное дело.Накануне в Юрьев-Польском районе отдельной специальной ротой ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области проведены мероприятия, направленные на профилактику управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. За несколько часов сотрудники полиции выявили более 20 нарушений ПДД, в том числе факт повторного управления ТС в состоянии опьянения и факт управления ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.За прошедшие сутки на территории региона выявлено 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства!Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.