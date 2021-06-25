Прокуратура обязала мэрию Владимира ликвидировать незаконную свалку в городе

Прокуратура Владимирской области обязала администрацию города Владимира ликвидировать незаконную свалкуПрокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с иском к администрации города. Пресс-служба Владимирского областного суда сообщает, что в иске требовалось обязать мэрию ликвидировать несанкционированную свалку отходов, расположенную в районе дома № 69 по ул. П. Осипенко в городе Владимире. В ходе проверки по жалобе от группы жителей района, были найдены нарушения природоохранного законодательства, в адрес главы администрации города Владимира внесено представление об их устранении.В администрации посчитали, что убирать свалки – не их обязанность и что иск следовало адресовать Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области.Однако суд признал требования прокурора законными, апелляционный суд оставил решение в силе. Городские власти должны ликвидировать свалку на улице Полины Осипенко.