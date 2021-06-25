В рамках национального конкурса «Российское дерево года 2021» под хештегом #выбериглавноедеревостраны на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» https://www.rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа 2021 года проходит голосование за Главное дерево страны.

В рамках национального конкурса «Российское дерево года 2021» под хештегом #выбериглавноедеревостраны на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа 2021 года проходит голосование за Главное дерево страны.Среди номинантов конкурса от Владимирской области выставлен «Пушкинский дуб» под номером № 20, занесенный в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носящий статус «Памятник живой природы». Национальный реестр представлен на сайтеДуб стоит в самом центре старинного русского города на вершине холма на улице Спасской.- Старовозрастные деревья – уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по справедливости гордимся ими и о них должен узнать весь мир! – подчеркнул председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков.Россия примет участие в международном конкурсе «Европейское дерево года в 2022 году. От вашего выбора зависит, какое дерево будет представлять нашу страну на европейском соревновании!Фото