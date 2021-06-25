Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 35-летнему местному жителю.

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 35-летнему местному жителю.Судом установлено, что 4 сентября 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь задним ходом по дворовой территории на улице Михалькова применил небезопасный маневр влево. Заехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений женщина скончалась 18 сентября в больнице.Обвиняемый вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что управлял транспортным средством в трезвом состоянии, спиртное выпил в своем автомобиле после дорожно-транспортного происшествия.Государственным обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства, изобличающие подсудимого в совершении преступления, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 9 месяцев.Приговор не вступил в законную силу.